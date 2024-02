Aste benefiche. Esperienze uniche in palio per il derby

Il derby è già di per se una partita speciale, ma grazie alla Onlus azzurra Empoli For Charity c’è la possibilità di viverlo in maniera ancora più intensa. Partecipando alle aste benefiche su Memorabid, la prima casa d’aste dedicata a cimeli ed esperienze sportive in Europa, è infatti possibile scendere addirittura in campo e vivere un’esperienza davvero unica. Una prima asta permetterà ad un bambino di entrare sul terreno di gioco insieme ai calciatori, prima dell’inizio della gara. Inoltre il bambino e l’accompagnatore, potranno prendere un tour esclusivo del Castellani – Computer Gross Arena. Il vincitore potrà poi accomodarsi in Poltrona, potendo inoltre accedere all’esclusiva Field Lounge, una speciale zona a bordocampo riservata all’hospitality. Una seconda asta metterà invece in palio due biglietti di Poltrona per assistere alla gara, comprensivi del solito tour dello stadio e della possibilità di accedere all’area a bordocampo.