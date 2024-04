Biglietti per il torino. Attive agevolazioni e promo per il Napoli

L’Empoli ha bisogno anche del suo pubblico per questa volata finale verso la salvezza e allora la società cerca di richiamare più tifosi possibile al Castellani-Computer Gross Arena. Durante l’attuale vendita dei biglietti per la sfida casalinga di sabato prossimo alle 20.45 col Torino sono due infatti le promozioni attivate. La prima riguarda gli abbonati, che avranno la possibilità di acquistare, per altre persone, fino a 4 tagliandi ad un prezzo speciale (unicamente nei punti vendita Empoli Store ed Unione Clubs Azzurri o sul sito empolicalcio.vivaticket.it). L’altra riguarda invece tutti coloro che compreranno un biglietto per Empoli-Torino, i quali avranno la possibilità di acquistare in prelazione ed a tariffa promozionale i biglietti, fino ad un massimo di due, per la successiva gara Empoli-Napoli, in programma sabato 20 aprile alle 18 al Castellani-Computer Gross Arena.