Il Bologna vince sotto la pioggia di Empoli e prova la fuga in Europa. Fabbian, gol da Champions al 94’

Empoli, 15 marzo 2024 – Ci sono vittorie che possono imprimere un segno indelebile su una stagione. Ecco, la vittoria che il Bologna strappa a Empoli assomiglia tanto a una di queste. Senza Zirkzee, sotto la pioggia, in una battaglia di fango su un campo storicamente maledetto, con una porta che sembra stregata, il Bologna al 94’ trova il tiro da tre punti. Tre passi avanti pesantissimi in una corsa Champions che si deciderà molto probabilmente all’ultimo metro.

Ma ora i rossoblù di Thiago hanno messo pressione alle inseguitrici: Roma, Atalanta e Napoli domani dovranno vincere se non vogliono allontanarsi ancora dal quarto posto. Più sei sui giallorossi, ma soprattutto 54 punti in classifica. A nove giornate dalla fine, Thiago ha già eguagliato Thiago: chiuse lo scorso campionato a 54 punti, al nono posto, scrivendo il record dell’era Saputo e ora è già arrivato a toccare la stessa quota. Fin dove può spingersi questo Bologna? Non lo sappiamo ancora, ma sicuramente lontanissimo, soprattutto se da qui a fine stagione i rossoblù sapranno replicare la voglia e la convinzione con cui hanno espugnato il Castellani.

E’ ancora una volta una vittoria che carbura nel finale, a conferma di un carattere forte, temprato, maturo: in pratica, pronto per l’Europa. Ed è ancora una volta una vittoria firmata da Giovanni Fabbian, volto giovane e sfrontato, simbolo di una squadra ambiziosa, ma anche simbolo di una rosa profonda, di una panchina profonda da cui Thiago può attingere per cambiare volto a partita che sembrano inchiodate, come quella di Empoli appunti. Fabbian pesca il colpo vincente, con un rasoterra che supera il fino a quel momento insuperabile Caprile. Quinto gol in campionato per il centocampista entrato nella ripresa, quando il Bologna cambia faccia, soprattutto nella seconda metà.

Nel primo tempo i rossoblù gestiscono il pallino del gioco, sfiorando il gol con Beukema e in due occasioni con Urbanski. Ma trovano sempre Caprile e il muro azzurro a stoppare il pallone. Senza Zirkzee (in tribuna a soffrire per i compagni) il Bologna deve un po’ snaturarsi: mancando il regista offensivo, più palla sugli esterni e più cross per sfruttare l’altezza di Odgaard. Il danese si batte, si sbatte, ma non punge. Quando montano già le polemiche per l’undici scelto da Thiago, con Orsolini ancora una volta tenuto fuori, ecco che la partita inizia piano piano a svoltare. Entra per primo Orso: poi Castro, Corazza, Fabbian e Aebischer.

Al 34’ della ripresa è un altro Bologna, anche sul campo. La spinta enorme schiaccia l’Empoli, ma prima Saelemaekers e poi Orsolini si divorano un gol praticamente fatto. Sembra una serata maledetta, quando Calafiori (rilanciato dal 1’) prende palla e scaglia un tiro su cui Caprile stavolta è fin troppo umano: Fabbian si avventa e segna. Un gol che vale un altro pezzo di Champions. E’ ancora lunga, ma questo Bologna ha dimostrato di avere fiato per arrivare in fondo a braccia alzate.

Il tabellino

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Wakukiewicz, Luperto; Gyasi (20'st Kovalenko), Marin, Maleh, Pezzella (1'st Cacace); Cambiaghi (29'st Cerri), Zurkowski (20'st Ebuehi); Niang (29'st Caputo). In panchina: Perisan, Berisha, Goglichidze, Bastoni, Shpendi, Destro.

Allenatore: Nicola

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Beukema (27'st Corazza), Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Ferguson (33'st Aebischer); Ndoye 5 (11'st Orsolini), Urbanski (33'st Fabbian), Saelemakers; Odgaard (27'st Castro). In panchina: Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Moro, El Azzouzi, Lykogiannis, De Silvestri. Allenatore: Motta.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna 5. RETE: 48'st Fabbian.

NOTE: serata piovosa, spettatori 16.000 circa con 5000 tifosi ospiti.

Ammoniti: Luperto, Pezzella, Maleh, Freuler. Angoli: 7-6 per l'Empoli. Recupero: 0'; 7'.