Cacace è carico e spinge l’Empoli: "Dobbiamo lottare per ogni punto"

di Simone Cioni

Undici presenze stagionali, dieci delle quali da titolare, per complessivi 827 minuti in campo. Liberato Cacace si sta prendendo la fascia sinistra dell’Empoli. È vero che è stato agevolato dall’infortunio di Pezzella, partito titolare nelle prime due gare di Andreazzoli in panchina, ma il terzino sinistro neozelandese ha saputo approfittare della fiducia concessagli alzando l’asticella delle proprie prestazioni. Soprattutto nelle ultime sette giornate, a parte la trasferta di Frosinone dove gli fu preferito Bastoni, Cacace ha giocato per intero tutte le altre (esclusi gli ultimi minuti del derby a Firenze) dimostrando, seppur con un po’ di alti e bassi, di essere cresciuto sia in fase di contenimento che di spinta. Ed è proprio l’esterno classe 2000 ad analizzare il momento azzurro.

Quanto è stato importante il pareggio di Genova dopo la sconfitta amara con il Sassuolo?

"Per noi è stato un punto importante, sapevamo che a Genova ci saremmo dovuti confrontare con un’atmosfera difficile. Non è semplice fare risultato a Marassi. Abbiamo conquistato un punto, siamo andati in svantaggio ma la squadra ha lottato per trovare il pareggio dimostrando coraggio".

Lunedì arriva il Lecce, un’altra gara da non sbagliare...

"Sì, sarà una partita importante come lo è stata quella con il Genoa. Dobbiamo continuare su questa strada, lottando ogni gara e per ogni punto. È così che possiamo raggiungere la salvezza".

Stai trovando maggiore continuità e le tue prestazioni sono in crescita, cosa ha inciso in questo tuo upgrade?

"È positivo avere continuità e fiducia da parte di mister Andreazzoli, di questo lo ringrazio. Sono felice di come sta andando la mia stagione, adesso devo continuare così anche nelle prossime partite".

Il prossimo step?

"Segnare, fare un assist. L’obiettivo è aiutare la squadra a centrare il nostro obiettivo e continuare a crescere".

Ad ora è mancata continuità, più una questione mentale o fisica?

"Giocare con regolarità ti aiuta a trovare la migliore condizione fisica ed a credere di più in te stesso. Adesso mi sento bene".

Cosa vi ha dato in più Andreazzoli?

"Il mister quando ti parla sa dare tanta convinzione e fiducia. È molto importante, soprattutto per noi giovani. Lui insegna calcio e lo si è visto nei risultati ottenuti contro alcune delle squadre più forti del campionato. Il mister ci dà serenità e convinzione. Questo è ciò che mi piace".

Quanto sta mancando Baldanzi alla squadra?

"Tommaso è un grande calciatore, è molto importante per noi. Speriamo che possa tornare il prima possibile".