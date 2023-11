Cacace mai così bene. E Maleh è inesauribile

BERESZYNSKI 6 – Contiene senza troppa fatica Elmas, più in difficoltà con Kvaratskhelia.

EBUEHI 6.5 - Entra dovendosela vedere con un cliente estremamente scomodo come l’ala georgiana, non si scompone e fornisce l’assist per Kovalenko.

ISMAJLI 6.5 – Dalle sue parti non si sfonda, è bravo sia ad accorciare in avanti che a marcare.

LUPERTO 6.5 – Sulle palle alte, senza Osimhen, non ha avversari, ma legge bene anche le chiusure palla a terra e si fa sempre trovare nel posto giusto.

CACACE 7 – Senza dubbio la miglior prestazione in azzurro dell’esterno mancino neozelandese, che gioca con attenzione e personalità.

FAZZINI 6.5 – Conferma quanto fatto vedere a Frosinone, dove era stato il migliore tra gli azzurri, ha gamba, caparbietà e tempi di inserimento.

KOVALENCO 7.5 – Già allo stirpe era entrato bene facendo intravedere segnali di crescita, confermati alla vigilia di questo match dallo stesso Andreazzoli, stavolta oltre alla vigoria fisica ci mette anche una perla balistica dall’enorme peso specifico.

GRASSI 6 – Mette ordine e da tranquillità in un finale convulso.

MALEH 7.5 – La sua assenza a Frosinone si era sentita, lotta su tutti i palloni e ne recupera una quantità industriale senza perdere lucidità per buttarsi in avanti e confezionare un paio di assist niente male per i compagni, purtroppo non sfruttati.

CAMBIAGHI 6.5 – Gollini gli nega il primo gol stagionale a fine primo tempo, talvolta potrebbe essere più concreto, ma copre tutta la fascia con grande abnegazione e quando strappa è sempre un pericolo.

GYASI 6 – Buon impatto per fisicità e brillantezza, da il la all’azione decisiva.

CAPUTO 6.5 – Non ha grandi occasioni, ma lavora tanto tenendo in continua apprensione la difesa partenopea.

CANCELLIERI 6.5 – Deve crescere in fase di finalizzazione, ma quando mette in moto la sua esplosività è un arma in più.

MALDINI 6 – Ha poco tempo a disposizione e lui si cala subito nella parte.

ANDREAZZOLI 7.5 – Disegna ottimamente la squadra e porta le giuste correzioni al momento necessario per mantenere alta l’intensità di gioco.

Si.Ci.