Calcio a 5. La Vigor si impone: 8-7. Limite ancora a secco

Seconda trasferta di fila e seconda vittoria consecutiva nel campionato di Serie C1 per la Vigor Fucecchio, che al termine di un match tanto avvincente quanto rocambolesco ha espugnato per 8-7 il campo dello Sporting Tau Altopascio. Mattatore della gara bomber Qevani, autore di una splendida quaterna che lo porta a quota 26 reti stagionali facendone il secondo miglior marcatore del campionato alle spalle di Pina, 31 con la maglia de Le Crete. Le altre reti della squadra di mister Poli, oltre che da Falconi con una doppietta sono state messe a segno da Masha e Fejzaj. Tra i protagonisti della trasferta ad Orentano va annoverato però anche il portiere Bertocci che prima di uscire per infortunio para anche un rigore. Questa la formazione schierata da Poli: Macchi, Bertocci, Catania, Settesoldi, Falconi, Moscatelli, Fejzaj, Masha, Qevani, Pucci, Salvadori. Vigor che sale così a quota 25 punti avvicinandosi prepotentemente alla zona play-off, dove restano stabili i ‘cugini’ dell’Atletico Fucecchio nonostante abbiano visto interrompersi la propria striscia positiva di 11 risultati utili di fila (8 vittorie e 3 pareggi).

Nello scontro diretto di Fucecchio contro l’Alberino sono infatti passati i senesi per 4-2 (reti biancorosse di Cascella e Brancati). Alberino che aggancia così a quota 28 proprio i ‘colchoneros’, scavalcati anche dal San Giovanni, ora terzo da solo. Questi i protagonisti di coach Perretta: Bichisecchi, Buggiani, Cripezzi, D’Alcamo, Magini L., Gaitan, Cascella, Frediani, Brancati, Montalbano, Moriani, Zito. Scendendo in C2, nel girone C niente da fare per il Limite e Capraia nello scontro salvezza casalingo contro il Play League Mgs. Nonostante le reti di Nesti, Zanieri e Vaccaro Senna i giallorossi di coach Gargelli si sono infatti arresi 4-3, rimanendo terzultimo ma adesso con quattro punti da recuperare proprio sui fiorentini. La formazione giallorossa: Cini, Moneti, Petrella, Massara, Matteini, Nesti, Falcone, Calugi, Petrella, Zanieri, Vaccaro, Viti, Paci, Barghini.

Si.Ci.