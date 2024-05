Calcio giovanile. La partita applaudita a Ponte a Elsa. Dalle tribune solo battiti di mani

Domani alle 19.30 al campo sportivo di Ponte a Elsa nuova tappa del progetto, targato Calcio Fair Play Toscana, “La partita applaudita”. Si disputerà infatti un torneo della categoria Pulcini 2013 con i padroni di casa, la Certaldese e la Rondinella Marzocco dove, oltre ai baby calciatori in campo, i grandi protagonisti saranno i genitori e gli appassionati sugli spalti. L’unica regola principale, infatti, è applaudire. Niente urla, richiami, ’indicazioni tecniche’ o, peggio ancora, offese. La partite dovranno essere accompagnate solo ed esclusivamente dagli applausi di tutti gli spettatori. Un modo “particolare” di assistere a una partita di calcio giovanile, in cui come detto insieme ai giovani calciatori i protagonisti saranno anche i genitori sugli spalti, che dovranno mettersi alla prova sostenendo i propri ragazzi utilizzando solamente il battito delle mani per dar sfogo alle proprie emozioni. Un progetto, ampiamente appoggiato anche dal Comitato regionale Figc Toscana, che nel nostro territorio si è già svolto a Ponzano e Montelupo, ottenendo un grande successo per il divertimento reciproco di bambini e adulti. Un progetto che vuol dare un segno tangibile di come, soprattutto il calcio giovanile, si possa vivere in totale serenità.