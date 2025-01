Calcio mercato. E’ fatta per Kouame. L’attaccante oggi farà le visite mediche

E’ fatta per Kouame. L’Empoli è riuscita a spuntarla per l’attaccante ivoriano che arriverà in prestito fino a giugno. Il giocatore sosterrà oggi le visite mediche di rito per poi apporre la propria firma sul contratto che lo legherà per i prossimi sei mesi al club azzurro. Già in giornata, o al massimo domani è quindi attesa anche l’ufficialità da parte della società, che dovrebbe quindi mettere a disposizione di mister D’Aversa un rinforzo per l’attacco già per la trasferta di domenica a Torino contro la Juventus. Resta da capire solo la formula, se sarà un prestito secco o con diritto di riscatto. Perfezionata questa operazione, l’Empoli resterà alla finestra nel caso si materializzi qualche occasione dell’ultima ora nella giornata di lunedì prossimo, quando a mezzanotte si chiuderà il calcio mercato invernale. Allo stesso tempo non è da escludere che in questi ultimi giorni arrivi qualche offerta per i giocatori in vista dell’Empoli. La Juventus, per esempio, starebbe continuando a chiedere informazioni su Goglichidze. In caso di un’offerta di quelle irrinunciabili, la società la valuterà attentamente, ma con un occhio di riguardo però all’aspetto tecnico. È chiaro che per far partire un titolare adesso ci sarebbe bisogno di poter arrivare ad un sostituto all’altezza, visto che la squadra è in piena lotta salvezza ed è attesa da un girone di ritorno assai difficile. Altrimenti eventuali proposte tanto per il giovane georgiano, quanto per Fazzini o Anjorin saranno prese in considerazione a giugno.