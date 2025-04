Empoli Primavera batte Milan 1-0: gol decisivo di Popov

empoli

1

milan

0

EMPOLI: Vertua, Moray, Falcusan, Mannelli, El Biache, Barsotti (80′ Majdandzic), Baud Banaga (71′ Trdan), Matteazzi (85′ Di Leva), Baralla (85′ Huqi), Popov, Gravelo (80′ Zanaga). A disp.: Versari, Egan, Scienza, Rugani, Olivieri, Tordiglione.

All.: Filippeschi.

MILAN: Longoni, Paloschi, Sala (78’Parmiggiani), Liberali (67′ Ossola), Nissen, Bonomi (60′ Perrucci), Comotto, Hodzic, Tartaglia (78′ Asanji), Magni, Scotti. A disp.: Pittarella, Dutu, Perin, Skoczylas, Lamorte, Perina, Cappelletti. All.: Guidi.

Arbitro: Vingo di Pisa.

Rete: 41’ Popov.

VINCI – Vittoria di prestigio e quanto mai importante in chiave salvezza per la Primavera dell’Empoli, che al Centro Sportivo di Petroio piega di misura il Milan del cerretese Guidi nella 33esima giornata di campionato. Un successo maturato al termine di una gara equilibrata, decisa al tramonto del primo tempo da un gol di Popov (nella foto di Empoli Fc). Sugli sviluppi di un corner, l’attaccante ucraino è bravo a ribadire in rete di testa un precedente stacco aereo di Falcusan che si era stampato sulla traversa. Nella ripresa il Milan si riversa in avanti alla ricerca del pari per avvicinare la zona play-off, ma la retroguardia azzurra tiene bene senza concedere particolari occasioni. Anzi, sono gli azzurrini ad andare vicinissimo al raddoppio con Gravelo su assist dello stesso Popov.