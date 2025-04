Empoli-Venezia: Sfida al Castellani con l'arbitro Davide Massa

Domani Empoli e Venezia si affronteranno per la 17esima volta al Castellani, in tutte le competizioni, con un bilancio che sorride agli azzurri grazie a 6 vittorie a 4 con 6 pareggi. L’ultimo successo azzurro di fronte al proprio pubblico risale però al 17 marzo 2008, quando l’allora squadra di Andreazzoli ebbe la meglio per 3-2 in Serie B: decisivo il gol di Donnarumma al 73’ dopo che Falzerano e Litteri avevano ribattuto colpo su colpo per i lagunari alle due reti azzurre di Luperto e Rodriguez. La sfida si è disputata spesso tra serie B e C, con l’Empoli che rincorre ancora la prima vittoria nella massima categoria. Il bilancio dei cinque precedenti in A, infatti, parla di tre pareggi, l’ultimo l’1-1 maturato all’andata al Penzo, e due successi del Venezia: 2-1 a Empoli l’11 settembre 2021 (Bajrami allo scadere accorciò le distanze dopo i gol di Henry e Okereke) e 3-2 in laguna il 20 gennaio 1999 al termine di una clamorosa rimonta dopo l’iniziale doppietta di Di Napoli.

Per quanto riguarda la direzione di gara del match di domani è stata affidata all’arbitro internazionale Davide Massa, con cui gli azzurri hanno un bilancio favorevole: 8 successi con 5 pari ed altrettanti ko. Si tratta della seconda direzione stagionale dopo quella recente a Marassi col Genoa, finita 1-1 col pari rossoblu proprio allo scadere. Ma soprattutto Massa rievoca piacevoli ricordi nei tifosi azzurri per aver arbitrato Empoli-Roma dello scorso maggio, quando gli azzurri vinsero 2-1 e festeggiò la storica terza salvezza.