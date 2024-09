CALCIO PRIMAVERA. Azzurrini puniti con un gol per tempo

Cagliari

2

Empoli

0

CAGLIARI: Iliev, Balde, Soldati (72’ Franke), Pintus, Marcolini, Achour (72’ Trepy), Cogoni, Grandu, Sulev (72’ Malfitano), Bolzan (60’ Vinciguerra), Langella (12’ Arba). All. Pisacane.

EMPOLI: Fuscaldo, Moray (78’ Rugani), Majdandzic (60’ Orlandi), Bacci, El Biache, Akpa-Chukwu (46’ Monaco), Cesari (60’ Bacciardi), Falcusan, Lauricella, Huqi, Popov (78’ Campaniello). All. Birindelli.

Arbitro: Gavini di Aprilia.

Reti: 22’ Achour, 86’ Grandu.

CAGLIARI – Una rete per tempo condanna un Empoli spento contro un Cagliari che porta a casa il massimo risultato col minimo sforzo. I rossoblu vanno in vantaggio al 22’ con Achour, ben servito da Bolzan dopo un errore in uscita degli azzurrini. La reazione non arriva e allora all’86’ il Cagliari la chiude con Grandu.