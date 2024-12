Calciomercato. Ismajli: c’è il Napoli. Possibile scambio con Zerbin in arrivo. Sarà asta per Fazzini

La fine del 2024 si avvicina e con essa anche l’apertura della prossima finestra di mercato, che sarà attiva dal 2 gennaio al 3 febbraio, con l’Empoli che sarà uno dei protagonisti. Da un lato infatti sono tanti gli occhi addosso a due dei gioielli azzurri, Ismajli e Fazzini. Il difensore albanese, che sta disputando la sua miglior stagione in Serie A, ha il contratto in scadenza a giugno e se non dovesse rinnovare, quella di gennaio è l’ultima occasione per l’Empoli di monetizzare la sua cessione. Su di lui sembra molto avanti il Napoli, che necessita di sostituire l’infortunato Buongiorno e potrebbe mettere sul piatto anche una contropartita come Zerbin, già accostato in passato al club azzurro. Su Fazzini, invece, si potrebbe addirittura accendere una vera e propria asta con, oltre allo stesso Napoli, interessati pure Milan e Fiorentina. Per il suo giovane talento l’Empoli non scenderà sotto i 13 milioni di euro. Alla luce anche degli infortuni l’Empoli dovrà però muoversi anche in entrata, sempre con un occhio di riguardo a giovani o a calciatori in cerca di riscatto. Almeno tre le pedine necessarie oltre a quelle che dovrebbero eventualmente sostituire Ismajli e Fazzini. L’intenzione della società è quella di riuscire a trattenerli almeno fino a giugno, ma come succede spesso in questi casi bisogna anche vedere quali occasioni presenta il mercato.

Si.Ci.