Atalanta-Empoli 3-2. Azzurri belli, ma puniti nel finale

Bergamo, 22 dicembre 2024 – Uno splendido Empoli si arrende soltanto a quattro minuti dal novantesimo a un fantastico De Ketelaere, autentico trascinatore dell’Atalanta: alla fine è 3-2 per i nerazzurri, nella diciassettesima giornata del girone di andata del campionato di serie A. Più perde calciatori per infortunio, più paradossalmente continua a giocare bene e con profitto l’Empoli.

Anche stavolta forfait dell’ultimo minuto: si ferma Viti e D’Aversa sposta Pezzella in retroguardia, con Cacace avanzato sulla fascia. Grassi e Henderson sono nell’undici titolare.

Primo tempo davvero divertente. Al 5’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, occasione sottomisura per Djimsiti: Vasquez si ritrova il pallone tra le mani dopo una carambola. Al 13’ l’Empoli passa in vantaggio: gli azzurri approfittano di una disattenzione bergamasca su una rimessa laterale in zona offensiva, Henderson arriva sulla linea di fondo, rimette il pallone all’indietro per Colombo, che non si fa pregare e insacca. Al 24’ paratona di Vasquez: punizione atalantina ai 30 metri, De Ketelaere la mette dentro, inzuccata di Kolasinac, ma l’estremo difensore colombiano risponde presente con un eccellente intervento.

Al 34’ i nerazzurri pareggiano: Zappacosta centra dalla sinistra, De Ketelaere, da centravanti vero, si tuffa di testa rasoterra battendo Vasquez. Al 42’ Pasalic tocca su calcio piazzato a De Ketelaere, che pesca dalla destra la testa di Djimsiti, che colpisce il palo alla destra di Vasquez. Al 46’ l’Atalanta la ribalta: cioccolatino di De Ketalaere dalla sinistra per Zaniolo, che a centro area fa sponda di testa a Lookman, che calcia trovando il raddoppio.

Partenza forte degli uomini di D’Aversa in avvio di ripresa. Al 7’ Grassi resta a terra in area di rigore. Sul capovolgimento di fronte, botta di Lookman da fuori, con palla sul fondo. Poi il Var richiama l’arbitro: Grassi era stato colpito da Djimsiti: è calcio di rigore, che Esposito al 12’ trasforma con tiro forte, che non dà scampo a Carnesecchi. Al 24’ De Ketelaere prova il pallonetto di testa da pochi passi: sfera che termina sopra la traversa.

Al 41’ sempre De Ketelaere si mette in proprio: parte dalla sinistra, si libera di alcuni uomini e incrocia col sinistro, pescando l’angolino basso alla sinistra di Vasquez. Al 50’, infine, opportunità per Gyasi, che conclude dal limite (pallone deviato in corner da un difensore). L’Atalanta resta al comando della classifica, ma l’Empoli offre l’ennesima dimostrazione di bel gioco.

TABELLINO

ATALANTA – EMPOLI 3-2

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti (25’ st Hien), Kolasinac; Bellanova (35’ st Caudrado), Pasalic, Ederson, Zappacosta (25’ st Ruggeri); De Ketelaere, Retegui (21’ pt Zaniolo), Lookman (25’ st Samardzic). A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Godfrey, Sulemana, Ruggeri, Palestra, Brescianini. Allenatore: Gasperini.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze (35’ st Marianucci), Ismajli, Pezzella; Gyasi, Anjorin, Grassi (25’ st Fazzini), Cacace; Henderson (39’ st Sambia), Esposito (25’ st Maleh); Colombo. A disposizione: Perisan, Seghetti, Tosto, El Biache, Ekong, Konate.

Allenatore: D’Aversa.

ARBITRO: Feliciani di Teramo.

MARCATORI: 13’ Colombo, 34’ pt e 41’ st De Ketelaere, 46’ pt Lookman; 12’ st Esposito (rig.). NOTE: serata fredda. Ammoniti: Zaniolo, D’Aversa (all.), Pezzella. Angoli: 6-2. Recupero: 2’, 6’. Uscito per infortunio Retegui.