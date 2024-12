Chi si rivede. Grassi e Pezzella. Saranno loro due gli ex della partita

Soltanto due, ed entrambi in casa Empoli, gli ex della sfida di dopodomani al Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta. Sono Alberto Grassi e Giuseppe Pezzella. Il primo è cresciuto nel vivaio orobico disputando poi 38 partite in A con la maglia nerazzurra, impreziosite da due reti, nel triennio dal 2014 al 2017. Così il capitano azzurro durante l’evento natalizio con i tifosi all’Empoli Store, dopo essere rientrato contro il Torino: "Adesso sto bene, sto pian piano riprendendo la forma e son contento di come sta andando – commenta – la Serie A è un campionato duro, dobbiamo continuare a lavorare così durante la settimana. Domenica (domani per chi legge ndr) dobbiamo andare al massimo, affrontiamo la squadra più in forma del campionato, con dei giocatori veramente spettacolari, sarà sicuramente una partita bella tosta". L’esterno mancino, invece, vi ha disputato la stagione 2021-22, quando ha potuto calcare anche prestigiosi palcoscenici internazionali come l’Old Trafford di Manchester in Inghilterra: a fine anno furono 29 le sue presenze, con tre assist, tra Serie A, Coppa Italia, Champions League ed Europa League. Pochissime finora le soddisfazioni in campo da ex per entrambi, una vittoria in nove incontri per Grassi e il ko della scorsa stagione con l’Empoli sempre al Gewiss Stadium, per Pezzella.