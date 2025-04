Empoli Under 17 trionfa contro Juve Stabia e si qualifica per le finali scudetto

Tra le formazioni del vivaio dell’Empoli impegnate nell’ultimo weekend nei rispettivi campionati nazionali spicca ancora l’Under 17 di Tonelli, che cala il poker sul campo del fanalino di coda Juve Stabia. Gli azzurrini segnano due gol per tempo: nel primo apre le marcature Blini, approfittando di una disattenzione difensiva locale, e raddoppia Lo Monaco di testa, nella ripresa arrotondano il risultato ancora Blini e Busiello. L’Empoli rimane appaiato in vetta alla Roma con 52 punti, ma nell’ultima giornata il team di Tonelli osserverà il proprio turno di riposo. Gli azzurrini sono comunque già qualificati alle finali scudetto.

Sconfitte invece Under 18 e Under 15, rispettivamente 3-0 dall’Inter in casa e 4-0 nel derby di Firenze. I più grandi di mister Sarlo restano settimi a meno 10 dalla fase finale, mentre la squadra di Lo Russo è quarta con il pass per la seconda fase già in tasca.

Infine, ieri pomeriggio l’Under 16 di Polverini ha prevalso 3-2 in trasferta sulla Fiorentina, rischiando però la rimonta viola dopo aver chiuso il primo tempo avanti 3-0 con la doppietta di Ciampelli e alla rete di Perillo. L’Empoli conserva quindi il primato con 5 lunghezze di vantaggio sulla Roma.