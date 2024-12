Primavera. Un pareggio senza emozioni per gli azzurrini. È comunque il terzo risultato utile di fila

Empoli 0 Cremonese 0

EMPOLI: Perisan, Moray, Majdandzic (84’ Lauricella), Bacci, Matteazzi, Mannelli (84’ Rugani), Bembnista (46’ Falcusan), Baralla, Campaniello (15’ Popov), Olivieri, Gravelo (66’ Monaco). A disp: Versari, Bacciardi, Akpa-chukwu, Cesari, Trdan, Huqi. All: Fiasconi (Birindelli squalificato)

CREMONESE: Malovec, Duca (28’ Bassi), Prendi, Lottici, Ragnoli (88’ Sivieri), Gabbiani, Tosi (76’ Nahrudny), Pavesi, Triacca, Spaggiari, Thiandoum. A disp.: Sayih, Lucchini, Achi, Cantaboni, Zilio, Gashi, Rama, Bielo. All: Pavesi

Arbitro: Restaldo di Ivrea

VINCI – Terzo risultato utile di fila per la Primavera, che al Centro Sportivo di Petroio impatta a reti bianche contro la Cremonese. Un pareggio che rispecchia abbastanza fedelmente quanto si è visto in campo. Prima frazione molto bloccata ed avara di occasioni di gol, ma caratterizzata dagli infortuni prima dell’azzurrino Campaniello e poi del grigiorosso Duca.

Ripresa un po’ più vivace grazie soprattutto all’Empoli, ma con pochissimi tiri in porta. Il primo per l’Empoli lo scocca Popov, ma Malovec si rifugia in corner, poi è il bomber ospite Gabbiani a sfiorare il bersaglio grosso con una pregevole acrobazia. Al 65’ l’Empoli sbloccherebbe anche il risultato con un bel destro a giro di Gravelo, ma l’arbitro annulla per un precedente fallo di Matteazzi. Poi non succede più niente fino al triplice fischio finale, che permette agli azzurrini di salire a quota 21 agganciando momentaneamente al 12esimo posto il Lecce, a meno uno dalla stessa Cremonese.

Si.Ci.