D’Aversa riparte dalle sue certezze. Partita che si deciderà sulle fasce

di Simone CioniEMPOLINon dovrebbero essere molte le novità per quanto riguarda la formazione dell’Empoli in vista della complicata quanto affascinante sfida di domani alle 18 al Gewiss Stadium di Bergamo contro la capolista Atalanta. Rispetto all’undici visto contro il Torino, infatti, l’unico dubbio riguarda il rientro di Henderson dopo il turno di squalifica e il suo eventuale utilizzo. Vista la settimana di riposo ‘forzato’ e le tante energie spese invece dai compagni in un reparto ridotto all’osso come quello di centrocampo, è molto probabile che lo scozzese parta titolare. Da capire se al posto di uno tra Anjorin e Maleh, più il secondo che l’inglese, o se addirittura a quello di Cacace. In quest’ultimo caso lo schieramento tattico potrebbe rimanere un 3-4-2-1 alzando proprio Maleh sulla trequarti oppure diventare un 3-5-2 con Henderson, Anjorin e Maleh a fare da diga in mezzo al campo e il tandem offensivo Esposito-Colombo davanti. Cacace che resta comunque in competizione anche eventualmente con Pezzella per il ruolo di esterno sinistro a tutto campo, mentre sull’altra corsia giostrerà come sempre Gyasi. Difficile un impiego dal primo minuto nella zona nevralgica del campo di Grassi, così come quello sulla trequarti offensiva di Fazzini, che dovrebbe però tornare a disposizione dopo aver lavorato tutta la settimana in gruppo. Da valutare invece Zurkowski. Dietro, data anche la squalifica di De Sciglio, si proseguirà con le certezze rappresentate dal trio formato da Goglichidze, Ismajli e Viti a protezione di Vasquez. Anche davanti, visto l’infortunio alla spalla di Solbakken dopo quello al ginocchio di Pellegri, le scelte sono praticamente obbligate con Ekong e Konate sempre pronti a subentrare eventualmente a partita in corso.

Le zone chiave dell’incontro saranno le fasce laterali, dove l’Atalanta di Gasperini è solita sviluppare il proprio gioco grazie alle ottime combinazioni delle due catene di riferimento (braccetto difensivo, esterno di centrocampo e trequartista). Per la squadra di D’Aversa dovranno quindi essere fondamentali i raddoppi in queste zone di campo e l’uscita con i tempi giusti in pressione. Quando non riesce a sfondare sugli esterni, però, l’Atalanta è brava anche a sfruttare gli inserimenti dei centrocampisti per vie centrali, da qui l’importanza in fase di filtro del centrocampo azzurro.

Intanto la Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi dalla 21esima alla 23esima giornata quando l’Empoli sarà impegnato in un trittico di gare da paura contro Inter, Bologna e Juventus. Le prime due all’ora di cena, l’ultima a pranzo. A San Siro contro la corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi si gioca infatti domenica 19 gennaio alle 20.45, stesso orario della sfida ai felsinei al Castellani-Computer Gross Arena il sabato successivo. Infine, domenica 2 febbraio alle 12.30 all’Allianz Stadium di Torino la trasferta contro i bianconeri.