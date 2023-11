Cambiaghi intraprendente. Segnali da Maldini junior

BERISHA 6 - Due buoni interventi su Henrique e Bajrami, ma anche qualche sbavatura in uscita e poca reattività in occasione del 2-1.

BERESZYNSKI 6,5 - Laurienté è un cliente scomodo e lui ne limita di molto il raggio d’azione.

ISMAJLI 5,5 - Sfortunato nell’occasione dell’1-1 di Pinamonti, si fa invece rubare il tempo da Henrique sul 2-1.

LUPERTO 6 - Meno appariscente di altre circostanze, comunque non ha grandi colpe nei quattro gol incassati.

CACACE 6 - Ottima la prima frazione, più a corrente alternata la ripresa. Un pizzicò sfortunato nel recupero quando devia il tiro di Berardi, che altrimenti sarebbe finito tra le braccia di Berisha.

FAZZINI 6,5 - Trova la gioia del primo gol in A, al termine di un’azione caparbia. Contrasta e si inserisce con puntualità, calando un po’ alla distanza.

RANOCCHIA 6 - Inizia con buon piglio, attento in fase di interdizione e lucido in quella di impostazione. Poi si prende qualche pausa perdendo anche un paio di palloni pericolosissimi.

GRASSI 6 - Illuminante il filtrante in area per Destro, nell’azione che porta al momentaneo 3-3. Solita prova di sostanza, anche se chiamato in causa per soli 20 minuti.

MALEH 6 - Prova al di sotto dello standard a cui ci aveva abituato ultimamente, ma ugualmente preziosa.

GYASI 6 - Si adatta al ruolo di mezzala con la solita vigoria e va a centimetri dal secondo gol in azzurro.

CAMBIAGHI 6,5 - Per un tempo mette in costante difficoltà l’ex Viti, conquistando con astuzia il rigore del vantaggio. Anche lui cala però nella ripresa.

DESTRO 6 - Si piazza al fianco di Caputo e si fa subito vedere con un paio di ottimi movimenti, gli manca la stoccata.

CAPUTO 6 - Freddo dal dischetto per il vantaggio azzurro, poi lavora molti palloni spalle alla porta, tornando ad avere una grossa occasione soltanto dopo l’ora di gioco, miracoloso Consigli anche se l’azione era viziata da un fuorigioco di partenza.

MALDINI 6 - Fa intravedere anche buone doti da trequartista, ma deve trovare ancora l’intensità giusta.

ANDREAZZOLI 6,5 - Prepara bene la partita e apporta i giusti correttivi, tradito da qualche episodio negativo e alcune disattenzioni di troppo dei suoi in fase difensiva.