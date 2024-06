Campionato 2024-’25. Il nuovo calendario. Giovedì il sorteggio

Rese note le date della prossima stagione da parte del Consiglio della Figc, adesso è ufficiale anche il giorno in cui sarà svelato il nuovo calendario della Serie A 2024-‘25. Giovedì 4 luglio, a partire dalle 12, nell’auditorium multimediale di RDS a Roma andrà a comporsi il percorso che porterà l’Empoli fino al 25 maggio 2025, giorno in cui si abbasserà il sipario sul massimo campionato italiano. Sarà possibile seguire il sorteggio in diretta sui canali ufficiali di Lega Serie A (YouTube e sito internet) e su ‘Radio Tv Serie A con RDS’. L’evento sarà condotto da Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida, con la partecipazione del presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, dell’amministratore delegato Luigi De Siervo, dell’head of competition Andrea Butti e di Stefano Ballista, amministratore Delegato di enilive, nuovo title sponsor della competizione. Saranno presenti anche gli ambassador di Lega Serie A Ciro Ferrara e Christian Vieri.