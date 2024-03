Cecconi gioca Empoli-Bologna. "Cambiaghi può fare la differenza. L’assenza di Zirkzee? Non inciderà»

Luca Cecconi, lei in carriera è stato sia a Empoli che a Bologna. Che partita si aspetta venerdì sera?

"Sono due squadre in forma e a me l’Empoli è piaciuto anche contro il Cagliari, nonostante la sconfitta. Credo sia stata una delle gare migliori da quando c’è Nicola in panchina e penso che siano stati meno fortunati rispetto ad altre uscite, solo per questo non è arrivato un risultato positivo".

Al Bologna mancherà Zirkzee infortunato. Quanto può pesare questa assenza?

"È uno degli uomini più determinanti e mi è piaciuto fin dal primo giorno, ma credo che la formazione di Motta funzioni anche senza di lui perché è un gioco di squadra complessivo, indipendente dalle individualità. Magari verrà a mancare qualche giocata particolare, ma sono comunque forti e in salute. Esprimerà la sua manovra comunque".

Altri pericoli?

"Ferguson è un trequartista atipico, fatto di intelligenza, concretezza, corsa, movimenti e buona tecnica, la sua completezza mi piace molto".

Punti di forza dell’Empoli?

"Cambiaghi, anche se fatica a trovare la via del gol, è il giocatore più importante per l’efficacia offensiva azzurra. È la squadra però che può fare la differenza nel suo complesso. E poi le formazioni di Nicola hanno sempre questa grinta e lo spirito giusto che può fare la differenza".

E Thiago Motta?

"Per me è il nuovo Guardiola. È un allenatore di livello superiore e non sarà semplice trattenerlo quando club di prima caratura penseranno a lui".

Niang può fare la differenza?

"Il miglior Niang può dare un grande contributo e può diventare il valore aggiunto sul piano del gioco, oltre a quello che ha già fatto su rigore".

Dopo il Bologna e la sosta, sarà un aprile complicato per l’Empoli, contro Inter, Torino, Lecce, Napoli e Atalanta.

"Il calendario lo guardo sempre poco perché non sono mai escluse sorprese. L’Empoli sta bene e ha il valore aggiunto di un ambiente e una società che lavora con coerenza ed equilibrio, a differenza di altre piazze dove ci sono più alti e bassi emotivi. La competenza farà la differenza per la salvezza".

Lei è un doppio ex. È rimasto legato a entrambi i club?

"A Bologna solo con ambiente e città, a Empoli invece con tutti, anche con la società perché è sempre la stessa mentre a Bologna sono cambiate almeno due proprietà".

Qual è il suo miglior ricordo degli anni trascorsi in azzurro?

"La mia prima vera stagione da professionista è un ricordo indelebile, conclusa con la salvezza in Serie B e poi due anni dopo la promozione in A. Senza dimenticare il Torneo di Viareggio vinto con la Primavera da allenatore".

Sarà una gara spettacolare?

"Sarò presente alla partita e mi aspetto una bella sfida, con il Bologna che farà il suo gioco offensivo così come l’Empoli che gioca in casa".