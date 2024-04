CINQUE gli eX OROBICI. Grassi e Cambiaghi cresciuti nel vivaio. Berisha più presente: "Ambiente tosto»

Domenica prossima alle 18 l’Empoli è atteso dalla complicata trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, sfida particolare per 5 componenti della rosa azzurra. Kovalenko e Cambiaghi, per esempio, sono entrambi in prestito dal club di Percassi ma curiosamente sono quelli con meno presenze con la maglia dell’Atalanta. Soltanto una del centrocampista ucraino nella stagione 2020-’21, mentre Cambiaghi pur essendo cresciuto nel vivaio non ha mai esordito in prima squadra. L’attaccante azzurro si è espresso così sulla sfida. "Il gioco dell’Atalanta lo conosciamo, ci prepareremo al massimo come facciamo sempre" Chi invece sfiora le 100 presenze con la Dea (si è fermato a 91) è il portiere Berisha, collezionate tra il 2016 e il 2019. Gli altri ex sono il terzino sinistro Pezzella, 29 gare con la maglia orobica nel campionato 2018-’19, e il mediano Grassi (nella foto), anche lui prodotto del florido vivaio bergamasco e autore di 18 partite con i ’grandi’ nel biennio 2014-2016. Proprio Grassi, tornato titolare nell’Empoli di Nicola sabato scorso , dopo due mesi di assenza per infortunio, ha sottolineato nel post partita col Napoli le insidie che l’Empoli troverà al Gewiss Stadium. "È un ambiente tosto, lo conosco bene essendo cresciuto lì – racconta il mediano –. Sono una squadra che ha grande qualità, dovremo essere bravi nel limitare le loro giocate".