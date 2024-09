Colpo di esperienza: è fatta per De Sciglio. E ora l’Empoli non molla l’affare Okereke

Ore calde in casa azzurra, che in questi ultimi due giorni di mercato sta cercando di completare la rosa a disposizione di D’Aversa. Il direttore sportivo Roberto Gemmi è infatti attivo su più fronti, che dovrebbero portare al Carlo Castellani-Computer Gross Arena due difensori, almeno un centrocampista e uno o due attaccanti. Ma andiamo con ordine. Oltre all’ufficialità odierna del giovane fantasista inglese Anjorin (arrivato a titolo definitivo dal Chelsea che si è però riservato il 50% sulla futura rivendita), Empoli e Juve hanno trovato l’accordo per il trasferimento in Toscana dell’esperto terzino destro Mattia De Sciglio, che arriva a titolo gratuito e sarà ufficializzato anche lui oggi. Ai margini del nuovo progetto targato Thiago Motta, il jolly difensivo (può essere impiegato anche a sinistra o come braccetto nella difesa a tre) porterà sicuramente grande esperienza. Tuttavia resta l’incognita della condizione fisica visto che dopo il rientro dall’infortunio al legamento crociato del ginocchio, ha giocato solo 45’ lo scorso 30 marzo nella sconfitta esterna per 1-0 della Juve all’Olimpico contro la Lazio, saltando invece 6 partite per problemi fisici.

Si continua a lavorare poi anche al maxi scambio col Torino, che porterebbe Walukiewicz sotto la Mole per 7 milioni bonus compresi mentre il difensore georgiano classe 2002 Sazonov e il 23enne attaccante Pellegri farebbero il tragitto opposto in prestito con diritto di riscatto. Le parti stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli. Se non ci saranno intralci, i giocatori hanno già dato la propria disponibilità: nelle prossime ore è attesa la fumata bianca. Una cessione quella di Walukiewicz che si porta dietro molte incognite a livello tecnico-tattico dato che il classe 2000 ex Cagliari (i sardi intascheranno il 10% della vendita) è un punto fermo della retroguardia azzurra dove ha una grande intesa con Ismajli e Viti.

Ora, invece, si dovrà lavorare da capo all’inserimento dei nuovi profili. Tuttavia è normale che di fronte a un offerta del genere il club del presidente Corsi abbia fatto le proprie valutazioni, considerando l’operazione vantaggiosa. L’arrivo di Pellegri potrebbe non incidere invece sull’affare Okereke. L’Empoli ha nuovamente incontrato la Cremonese e l’entourage dell’attaccante nigeriano per cercare di concretizzare il prestito con diritto di riscatto. Intanto in uscita, oltre a Guarino e Shpendi vicinissimi alla Carrarese in B, praticamente fatto anche il passaggio dell’esterno destro Donati alla Ternana in C, mentre si sta cercando una squadra anche per il portiere Chiorra.