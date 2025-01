Colpo in entrata. Ufficiale Silvestri. L’esperto portiere arriva dalla Samp. Contratto di 6 mesi

Prossimo ai 34 anni, Marco Silvestri è un nuovo portiere dell’Empoli. Dopo la fumata bianca di mercoledì tra la Sampdoria e il club azzurro, infatti, ieri è arrivata anche l’ufficialità del passaggio a titolo definitivo fino al prossimo giugno. Contestualmente Perisan ha fatto il percorso inverso in prestito fino alla fine della stagione. Cresciuto nel settore giovanile del Modena, Silvestri arriva con la voglia di rimettersi in gioco dopo la negativa esperienza di Genova, dove a parte il rigore decisivo parato a Zanoli nel vittorioso derby di Coppa Italia, ha raccolto ben poche soddisfazioni in appena 8 gare e una sola porta inviolata. Porterà in dote la sua grande esperienza, ma ciò non cambierà le gerarchie in casa Empoli, dove il titolare resta Vasquez. Nel gennaio del 2014 Silvestri approda al Cagliari, con cui esordisce in A e conquista la salvezza. Dopo 3 anni nel torneo cadetto inglese con il Leeds (88 presenze), nell’estate del 2017 torna in Italia per vestire le maglie di Verona e Udinese, con cui in 7 anni gioca 161 gare in A affermandosi. Almeno fino a dicembre 2023, quando alcuni errori e qualche guaio fisico gli costano il posto all’Udinese a favore di Okoye. Tra il 2009 e il 2011 colleziona 6 presenze con Under 21 e Under 20 e nell’ottobre del 2020 è stato chiamato da Roberto Mancini in Nazionale maggiore, senza però esordire.