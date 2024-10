Commenti post partita. Viti, rigenerato dal ritorno ’a casa’: "Noi, continuità e consapevolezza»

L’Empoli di D’Aversa continua ad abbattere un record dopo l’altro. All’indomani del pari nel derby con la Fiorentina gli azzurri sono infatti diventati la seconda squadra toscana nella storia della Serie A a rimanere imbattuta nelle prime sei giornate. Finora c’era riuscita solo la stessa Fiorentina nel campionato 2007-‘08. Inoltre con il Panini Player of the Match consegnato domenica a Mattia Viti l’Empoli è l’unica squadra che in ognuna delle partite disputate finora ha sempre visto premiato come miglior in campo un proprio giocatore. Prima del difensore mancino ci erano riusciti Gyasi ed Esposito due volte e Vasquez. Un Viti decisamente rigenerato dal ritorno a ‘casa’, che ha commentato così la propria prestazione e il derby.

"La maglia azzurra a me da tanto, parlavamo con il procuratore e a battuta mi diceva "l'unica cosa che non ti ha dato è il potere di camminare sull'acqua – ha spiegato –. Il bicchiere, per come la vedo io, se si fa punti è sempre mezzo pieno perché ci da continuità e consapevolezza, ma dobbiamo rimanere umili. L'obiettivo resta la salvezza. Siamo partiti un po' timorosi, poi nel secondo tempo siamo riusciti a tirar fuori qualcosa in più, dovuto anche a quello che facciamo in settimana perché abbiamo la fortuna che anche chi non gioca ha la qualità di tenere i ritmi veramente alti negli allenamenti". Un altro che da inizio campionato sta performando al top è Henderson. "È stata una bella battaglia, la Fiorentina è una squadra forte con grandi attaccanti, sempre in movimento e difficili da marcare, però noi abbiamo fatto bene e speriamo di poter continuare così – ha commentato lo scozzese –. Cento per cento piedi per terra e continuare a lavorare". Anche capitan Grassi è apparso soddisfatto. "Il primo tempo meglio loro, mentre nel secondo siamo stati più bravi a metterli in difficoltà – ha raccontato –. Viti? È un giocatore completo e ha tutto per diventare un top-player. Il derby di coppa? Sarà un'altra partita combattuta in cui cercheremo di passare il turno".