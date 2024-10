Curiosità. Una porta rimasta ancora inviolata

Al termine delle prime 7 giornate di campionato l’Empoli è una delle 8 squadre di A, che non ha mai perso in casa, ma gli azzurri hanno un primato singolare. Avendo collezionato 3 pari a reti bianche di fila al Carlo Castellani-Computer Gross Arena contro Monza, Juventus e Fiorentina, sono infatti gli unici a non aver ancora mai segnato e subito una rete di fronte al proprio pubblico. La porta azzurra è inviolata in casa da 315 minuti, considerando anche la ripresa dell’ultima partita dello scorso campionato contro la Roma con l’algerino Aouar che al momento è l’ultimo ad essere riuscito a segnare al Castellani-Computer Gross Arena. I 3 pareggi non sono invece un record perché il Bologna ha fatto meglio con 4 in altrettante partite interne. Alla ripresa del campionato contro il Napoli, quindi, la squadra di D’Aversa proverà ad allungare questa imbattibilità interna anche se non sarà certo facile visto il potenziale offensivo della squadra partenopea. A livello di punti, invece, solo Monza, Genoa e Cagliari hanno fatto peggio con 2 ciascuno. Un rendimento interno su cui incide però anche il calendario: Monza, Juventus, Fiorentina e ora Napoli e Inter.