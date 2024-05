DAL CAMPO. A Marin le chiavi del centrocampo

Si avvicina la partita dell’anno per l’Empoli, domenica contro la Roma è in palio la salvezza, e gli uomini di Nicola proseguono la propria preparazione. Ieri mattina capitan Luperto e compagni hanno ricevuto la visita dei piccoli alunni della Scuola Primaria Serravalle, che hanno incontrato gli azzurri e assistito all’allenamento al sussidiario. Capitolo formazione: Marin prenderà il posto dello squalificato Grassi in mezzo al campo, mentre davanti con Cerri out, si va verso la staffetta Niang-Caputo. Da capire chi partirà dall’inizio. Altro dubbio in difesa, dove dopo oltre due mesi Nicola torna ad avere tutti a disposizione. Possibile un ritorno al trio titolare Ismajili-Walukiewicz-Luperto.