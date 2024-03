Dal campo. Alla ripresa fuori Ebuehi, Grassi e Ismajli

Ripresa a ranghi ridotti quella che ha sostenuto ieri l’Empoli al Centro Sportivo di Petroio, dove la squadra continuerà ad allenarsi per tutta la settimana (oggi è prevista una doppia seduta). Oltre agli 8 convocati in Nazionale tra selezioni maggiori e Under 21 (Berisha, Walukiewicz, Bereszynski, Cacace, Goglichidze, Fazzini, Marin e Shpendi) non hanno infatti lavorato con il gruppo Grassi, Ismajli ed Ebuehi. Se per quest’ultimo purtroppo la stagione è finita, dopo la conferma della lesione parziale del legamento crociato del ginocchio destro rimediata venerdì scorso nel finale di gara contro il Bologna, le condizioni degli altri due dovranno essere costantemente monitorate: il mediano è ancora alla prese con il problema muscolare agli addominali che lo costrinse ad uscire alla mezzora nel derby casalingo contro la Fiorentina dello scorso 18 febbraio; mentre il difensore albanese sta procedendo nel suo percorso riabilitativo dopo la lesione muscolare accusata a San Siro con il Milan dieci giorni fa. Rientrato invece il fastidio alla schiena che aveva costretto Cancellieri a saltare l’ultima partita contro il Bologna. L’esterno d’attacco ha infatti regolarmente svolto tutta la seduta insieme ai compagni, così come Fazzini, che dopo il turno di squalifica contro il felsinei tornerà a disposizione per la sfida con l’Inter dell’1 aprile. Peccato che per una pedina recuperata lo scacchiere azzurro ne perda subito un’altra: sempre per squalifica, infatti, a San Siro non ci sarà il ’motorino’ Maleh.