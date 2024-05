Dal campo. Attesa per gli esami strumentali di Walukiewicz. Ismajli è tornato a fare parte del lavoro in gruppo

L’Empoli ha ripreso ad allenarsi ieri pomeriggio al Sussidiario del Castellani-Computer Gross Arena in vista della delicata sfida di domenica prossima contro il Frosinone. C’è attesa per conoscere l’entità dell’infortunio di Walukiewicz, uscito a metà primo tempo contro l’Atalanta per un problema ai flessori della gamba sinistra, che svolgerà nei prossimi giorni gli esami strumentali. Intanto Ismajli è tornato a svolgere parte del lavoro in gruppo. Anche qualora dovesse recuperare per domenica, appare difficile però che possa partire titolare. Quindi la linea difensiva potrebbe essere ancora composta da Bereszynski, Luperto e Pezzella (o magari Bastoni). Difficile l’impiego del giovane georgiano Goglichidze, che non ha ancora mai esordito, in un momento così delicato in cui è vietato sbagliare.