Dal campo. Azzurri al lavoro. Ismajli e Berisha ancora a parte

Rialzare subito la testa per andare a riprendersi da un’altra parte il punto lasciato a Lecce. Questo ha chiesto Nicola al suo Empoli subito dopo il triplice fischio finale dell’amaro scontro diretto del Via del Mare di sabato scorso. E ieri pomeriggio la squadra è tornata a lavorare al Sussidiario per preparare la difficile sfida di sabato prossimo alla 18 al Castellani-Computer Gross Arena contro il Napoli. Per quanto riguarda l’infermerie, purtroppo, non sono ancora arrivare buone notizie con Ismajli e Berisha che anche ieri hanno continuato a lavorare a parte. Il difensore albanese sta procedendo nel proprio recupero dalla lesione muscolare rimediata lo scorso 10 marzo contro il Milan, mentre il portiere è ancora alle prese con il problema al muscolo pettorale accusato con l’Albania durante l’ultima pausa per le Nazionale di fine marzo. I due dovranno quindi essere valutati giorno dopo giorno, ma al momento la loro presenza nella lista dei convocati per il match contro i partenopei resta in forte dubbio. Per il resto, fatta eccezione per il lungo degente Belardinelli e per Ebuehi che proprio venerdì scorso si è sottoposto con successo all’operazione per ricostruire il legamento crociato del ginocchio destro presso la Clinica Ortopedica OCON di Hengelo (Olanda) dal professor Roy Hoogeslag, tutti gli altri azzurri si sono allenati con grande intensità. Adesso il programma prevede solo sedute mattutine alle 11 fino a venerdì.