Dal campo. Azzurri in prestito, Ignacchiti il più presente

Giunti alla seconda pausa per gli impegni della Nazionale e con ormai alle spalle un paio di mesi di campionato andiamo a vedere come stanno andando i vari giocatori ceduti in prestito dall’Empoli durante l’ultima sessione di mercato estiva. Partiamo con il dire che complessivamente i nove azzurri impegnati con altre società finora non hanno trovato grande spazio. Le eccezioni sono Lorenzo Ignacchiti (nella foto), Petar Stojanovic e Lovro Stubljar. Partiamo dal centrocampista classe 2004 in forza alla Reggiana, con cui è sceso in campo in 8 delle 9 partite disputate dalla squadra di Viali tra coppa e campionato, di cui 5 volte da titolare per complessivi 469 minuti. Il terzino destro sloveno alla Salernitana, a parte la prima partita subito dopo il suo arrivo in cui è subentrato al 57’, è poi sempre stato schierato dall’inizio giocando per intero tutte le partite tranne l’ultima in cui comunque è uscito soltanto all’85’. Infine il più giovane connazionale Stubljar (‘04) sta trovando grande continuità a difesa dei pali dell’Nk Celje, dove ha giocato per intero 8 delle 11 partite disputate dal club sloveno.

Non era partita male nemmeno l’avventura di Stiven Shpendi alla Carrarese in Serie B, con due partenze dal primo minuto in cui è poi rimasto in campo per tutti e 90 i minuti ed un ingresso subito dopo l’intervallo mettendo a referto un assist. Poi, però, nelle ultime due giornate non è stato convocato. Sono solo 141 invece i minuti passati complessivamente in campo in Lega Pro dai due ex primavera classe 2004 Andrea Sodero e Gabriele Indragoli. L’attaccante con l’Atalanta U23 ha addirittura giocato finora solo 18 minuti, mentre l’ex capitano azzurro se ne è ritagliati 123 con la Pianese disputando un intera partita e subentrando nell’ultima sfida contro il Milan U23. Chiuso per il momento anche Duccio Degli Innocenti (‘03) allo Spezia in B, dove ha racimolato solo 19 minuti in due gare mentre il portiere Niccolò Chiorra (‘01) e il difensore centrale Gabriele Guarino (‘03) non hanno ancora mai giocato nella Carrarese in B.

