Dal campo. Baldanzi a parte. Si va verso il forfait. Oggi ultima seduta

Continuano a non arrivare buone notizie dal Sussidiario del Castellani-Computer Gross Arena, dove anche ieri mattina Baldanzi ha continuato a lavorare a parte. Ormai si va quindi verso il forfait per quanto riguarda la sfida di domani alle 15 al Ferraris di Genova, visto che sembra improbabile che venga rischiato anche qualora dovesse svolgere in gruppo parte dell’allenamento odierno (sempre alle 11 a porte chiuse). Davanti, quindi, appaiono favoriti ancora Cambiaghi e Cancellieri per affiancare Caputo, anche se non è da escludere un impiego di Gyasi magari al posto di Cancellieri a sinistra. In mezzo al campo invece la sensazione è che potrebbe tornare titolare Grassi davanti alla difesa al posto di Ranocchia, mentre resta il solito ballottaggio sulla corsia destra della difesa tra Bereszynski, partito dall’inizio nelle ultime tre uscite, ed Ebuehi. Per il resto si va verso la conferma della formazione che scelta nelle ultime due gare con Napoli e Sassuolo. Qualche dubbio resta comunque a centrocampo dove Kovalenko insidia Fazzini. Dopo gli ultimi due ottimi scampoli di partita, con tanti di gol, la mezzala ucraina meriterebbe anche una chance dall’inizio. In crescita è apparso anche Daniel Maldini, ma per quanto riguarda il figlio d’arte è più probabile una partenza dalla panchina per essere poi magari inserito a partita in corso. Tra i pali il favorito resta Berisha.

Si.Ci.