Dal campo. Ballottaggio negli 11 tra Henderson e Maleh

Prosegue la preparazione dell’Empoli, che dopo la seduta mattutina di ieri anche oggi tornerà in campo alle 11 al Sussidiario. Nessuna preoccupazione per le condizioni di Pezzella, uscito anzi tempo a Venezia, che ha avuto a che fare solo con un piccolo affaticamento muscolare. Settimana importante, questa, anche per Viti che dopo il recupero record dall’infortunio sta utilizzando questi allenamenti per alzare ulteriormente il livello del ‘serbatoio’. Anche Zurkowski continua a lavorare in gruppo e ciò potrebbe avvicinare la sua prima convocazione. Per quanto riguarda la formazione anti-Lecce, sebbene ancora sia presto per fare ipotesi, vista anche la costante difficoltà numerica con cui deve fare i conti D’Aversa, è molto probabile che l’unico ballottaggio sia quello a centrocampo tra Henderson e Maleh.