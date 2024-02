DAL CAMPO. Bereszynski oppure Cacace nei tre di difesa Ecco i correttivi

Con la terza uscita stagione di Nicola da quando è approdato in azzurro è arrivato anche il terzo risultato utile consecutivo. L’Empoli continua il lavoro sul campo di allenamento in vista dell’importante scontro salvezza in casa della Salernitana fissato per venerdì alle 20.45. La squadra nelle ultime sedute ha continuato a lavorare sui principi tattici del 3-4-2-1, modulo ormai consolidato. Il dubbio più grande riguarda il capitolo difesa. Infatti, con Walukiewicz squalificato a causa dell’ammonizione rimediata contro il Genoa, Nicola dovrà adattare un suo terzino di riferimento a braccetto difensivo da inserire accanto alla coppia Luperto-Ismajli. I due nomi più probabili sono quelli di Bereszynski e Cacace: a seconda a chi toccherà Gyasi verrà poi spostato di conseguenza.

Sul fronte infermeria non arrivano invece buone notizie per Caputo e Marin, entrambi stanno recuperando dai rispettivi infortuni e ci sono poche proabilità di vederli tra i convocati. Niang invece sta bene e sta recuperando per arrivare ad avere la miglior condizione fisica e dunque potrà essere un’arma da inserire a gara in corso.

Scalpitano per un posto da titolare anche Fazzini e Cancellieri, il primo potrebbe avere la meglio su Grassi mentre il secondo insidia Cambiaghi e Zurkowski. Al momento partono più dietro rispetto ai loro compagni di reparto, Nicola si schiarirà le idee nell’ultimo allenamento di oggi.