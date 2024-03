Dal campo. Berisha stop in Nazionale. Sempre in tre ai box

Prosegue il periodo sfortunato in casa Empoli per quanto riguarda gli infortuni. Ieri sera, infatti, la Nazionale albanese ha reso noto con un comunicato lo stop del portiere azzurro Etrit Berisha, che ha accusato un problema di natura muscolare ai pettorali. L’estremo difensore resterà comunque nel ritiro dell’Albania, sebbene dovrà saltare la prima amichevole contro il Cile. Lo staff sanitario albanese ne monitorerà poi le condizioni nei prossimi giorni, ma è plausibile che sia costretto a saltare anche il test con la Svezia. Intanto al Centro Sportivo di Petroio l’Empoli prosegue il proprio lavoro di preparazione in vista della trasferta del prossimo 1 aprile a Milano contro l’Inter. Purtroppo anche in questo caso non è cambiata la situazione degli infortunati: anche ieri mattina infatti non si sono allenati Ebuehi, Grassi e Ismajli. Per gli ultimi due la speranza è quella di poterli veder lavorare almeno a parte la prossima settimana.