DAL CAMPO. Cambiaghi e Zurko vogliono riprendersi il posto da titolare

Ultimo allenamento visibile ieri per l’Empoli, prima delle due sedute a porte chiuse nella mattinata di oggi e domani, che sta preparando la trasferta di domenica al Bluenergy Stadium di Udine. Una partita sicuramente importante con gli azzurri che hanno ancora buone chance di salvezza. È chiaro, però, che trattandosi di uno scontro diretto, sarà importante cercare di fare punti e per questo si potrebbe vedere qualche novità di formazione. Per quanto riguarda la difesa l’unica potrebbe essere il ritorno di Walukiewicz, che sta ormai lavorando a pieno ritmo col gruppo, anche se questa opportunità sarà ponderata bene fino all’ultimo momento. Qualora si optasse per la prudenza non schierando il centrale polacco, ecco che allora rivedremo esattamente la linea difensiva delle ultime due partite con Bereszynski a destra, Ismajli centrale e Luperto a sinistra. Davanti Caputo resta in ballottaggio con Niang (anche Cerri potrebbe però trovare spazio, magari a partita in corso, visto che al pari di Walukiewicz si sta allenando in gruppo), mentre sulla trequarti dovrebbe tornare Cambiaghi. In mezzo al campo non è detto che Nicola non confermi Bastoni, ma potrebbe essere venuto anche il momento di un ritorno da titolare di Zurkowski. Contro una squadra molto fisica come quella di Cannavvaro, infatti, l’atletismo e l’intensità del centrocampista polacco potrebbero tornare molto utili. Davanti alla difesa, infine, Grassi insidia Marin.