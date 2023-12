Dal campo. Caputo ancora a parte, il suo rientro si fa complicato. Questa mattina l’ultima seduta prima della Lazio

La volontà è quella di provare fino all’ultimo a recuperare Ciccio Caputo per la sfida di domani contro la Lazio alle 18.30 al Castellani-Computer Gross Arena, almeno per la panchina, ma il fatto che non si sia allenato in gruppo nemmeno ieri mattina complica un po’ le cose. Resta infatti solo la seduta odierna, sempre alle 11 al Sussidiario, per valutare se il bomber sia in grado di rientrare tra i convocati. Nonostante l’importanza di Caputo nello scacchiere tattico azzurro, un po’ come successo con Baldanzi, è però lecito attendersi prudenza soprattutto per non rischiare magari di perderlo più a lungo a causa di una ricaduta. Chi di sicuro non ci sarà, invece, è Bereszynski che sta continuando a recuperare dalla lesione di basso grado del bicipite della coscia destra rimediata anche lui contro il Lecce.