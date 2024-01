Dal campo. Caputo, Baldanzi e Destro a rischio

Doppia seduta oggi per gli azzurrini, che saranno agli ordini del nuovo tecnico Davide Nicola questa mattina alle 11 e poi nel pomeriggio a partire dalle 15. I due allenamenti giornalieri erano inizialmente previste per mercoledì, ma sono stati spostati ad oggi mentre domani e sabato la squadra si allenerà sempre di mattina alle 11. Intanto nella seduta mattutina di ieri hanno continuato a lavorare a parte Baldanzi, Caputo e Destro, che saranno quindi valutati giorno per giorno in vista della sfida di domenica prossima alle al Castellani-Computer Gross Arena contro il Monza. Sembrano invece ormai recuperati Kovalenko ed Ismajli, mentre saranno invece sicuramente assenti, oltre allo squalificato Cancellieri, Ebuehi e Bastoni. Passi da gigante li sta invece facendo Pezzella, che ormai dalla scorsa settimana ha ripreso a lavorare con il gruppo e potrebbe tornare presto a disposizione, che si magari addirittura da domenica col Monza.