Dal campo. Cauto ottimismo per Ismajli e Grassi. Oggi seduta alle 15

Prosegue la preparazione dell’Empoli in vista della partita contro l’Inter di lunedì prossimo, giorno di Pasquetta, con fischio d’inizio alle 20.45 al Giuseppe Meazza di Milano. Nella giornata di ieri la squadra agli ordini di mister Nicola si è allenata al mattino con i soliti Ismajli e Grassi che hanno lavorato a parte. Le loro condizioni saranno valutate giorno per giorno, ma se fino ad inizio di questa settimana sembrava essere il difensore albanese ad avere più chance di recuperare, adesso c’è cauto ottimismo anche per il centrocampista fermo ormai dal derby casalingo contro la Fiorentina dello scorso 18 febbraio. Intanto per quanto riguarda Ebuehi, dopo qualche giorno di valutazione e di lavoro, lo staff medico azzurro sta prendendo in serie considerazione la possibilità dell’intervento chirurgico per risolvere la parziale lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, rimediata proprio nel finale dell’ultima uscita contro il Bologna. Tra l’altro appena 24 minuti dopo il suo ingresso in campo, a oltre due mesi di distanza dall’ultima apparizione contro il Milan, sempre al Castellani-Computer Gross Arena, quando fu costretto ad alzare bandiera bianca al 28’ per un infortunio al bicipite femorale della coscia destra. Insomma, un 2024 decisamente sfortunato per l’esterno destro nigeriano. Tornando all’Empoli, a differenza di quanto programmato inizialmente oggi Luperto e compagni si alleneranno alle 15. In campo pure i Nazionali.