Dal campo. Cerri, brutte notizie. Out almeno un mese

Lesione di medio-basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Questo l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto ieri Alberto Cerri dopo l’infortunio che lo ha costretto ad uscire al 20’ della sfida di sabato scorso contro il Napoli, dopo aver trovato il gol che ha poi deciso la sfida. L’attaccante azzurro, che ha già iniziato il percorso riabilitativo, rischia di star fuori un mese. Intanto ieri la squadra ha proseguito il lavoro settimanale in vista della trasferta di Bergamo di doemenica prossima alle 18 contro l’Atalanta, con i soliti due assenti. Ismajli e Berisha hanno infatti continuato a parte con il difensore che, a questo punto, potrebbe essere recuperato per lo scontro diretto col Frosinone del 4 maggio alle 15 al Castellani Computer Gross Arena. Diverso il discorso per il portiere, che continuerà ad essere valutato giorno per giorno, con quindi anche qualche possibilità di vederlo tra i convocati per la sfida ai nerazzurri di Gasperini.

Si.Ci.