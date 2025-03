Dal campo. D’Aversa vuole recuperare tutti. Maleh e Viti in forse. Grassi ok, ci sarà

Prosegue la settimana dell’Empoli, che si allenerà fino a domani al Centro Sportivo di Petroio, a causa dei lavori di manutenzione al terreno di gioco del Sussidiario del Castellani. Lavoro che, vista la sosta della Serie A nel prossimo weekend, è stato improntato molto a carattere individuale con uno specifico lavoro fisico per permettere a tutti i componenti della rosa azzurra di arrivare al meglio della condizione possibile per l’importantissimo rush finale che li attende. Naturalmente sotto la lente di ingrandimento ci sono i vari infortunati, ma per tutti sarà fatto il punto a inizio della prossima settimana. Da lunedì, infatti, inizierà la settimana tipo che porterà alla trasferta di Como, partita per la quale si cercherà di rendere convocabili i vari Solbakken, Anjorin, Fazzini, Maleh e Viti. I primi tre appaiono più avanti con il centrocampista inglese che era tornato in gruppo già prima della trasferta di Torino. Non destano preoccupazione invece le condizioni di Grassi, che nonostante la recente operazione alla mano sinistra per ridurre la frattura che si era procurato contro la Roma, salvo sorprese sarà regolarmente a disposizione per sabato 29 marzo. Possibile infine che qualche allenamento della prossima settimana sia programmato al pomeriggio per permettere anche ai nazionali di rientro di svolgere più lavoro possibile con la squadra.