Dal campo. De Sciglio espulso salterà l’Atalanta. Ritorna Henderson. Fazzini ancora out

Oggi l’Empoli riprenderà gli allenamenti al Sussidiario del Castellani in vista della difficilissima trasferta di domenica prossima alle 18 in casa dell’Atalanta. Match in cui D’Aversa non potrà contare su De Sciglio, espulso per proteste dalla panchina venerdì scorso contro il Torino, ma recupererà Henderson dopo il turno di squalifica. Proprio lo scozzese potrebbe essere l’unica novità di formazione dando magari respiro in mezzo al campo ad uno tra Anjorin e Maleh oppure a Cacace con un conseguente irrobustimento della linea mediana. In questa settimana, gli azzurri si alleneranno poi sempre di mattina fino a sabato. Si lavorerà anche al recupero di Solbakken, oltre che a quello di Fazzini. Il fantasista di Viareggio ha già saltato otto partite quest’anno e, vista l’importanza del suo recupero e l’infortunio di natura muscolare che ha subito, si potrebbe valutare di sfruttare una settimana in più di lavoro per averlo in condizioni migliori contro Genoa e Venezia. Nel frattempo si è aperta la vendita dei tagliandi del Settore Ospiti del Gewiss Stadium di Bergamo, disponibili al prezzo di 25 euro online sul sito www.vivaticket.com oppure in tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket. Inoltre, saranno acquistabili anche presso l’Unione Clubs Azzurri in via Della Maratona, fino a sabato prossimo alle 19. Si.Ci.