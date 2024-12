Eccellenza. Fucecchio soffre, ma si impone

Fucecchio

1

Mobilieri Ponsacco

0

FUCECCHIO: Rocchi, Orsucci, Arapi, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Taddei (63’ Immazzo), Mariani (78’ Cenci), Rigirozzo, Geniotal, Sciapi. All: Targetti

MOBILIERI PONSACCO: Lampignano, Gemignani, Di Giulio (65’ Regoli), Mancini, Colombini, Volpi (73’ Burato), Crecchi, Borselli, Andreotti, Morana (81’ Marrocco), Imbrenda. All: Macelloni

Arbitro: Corti di Prato

Rete: 48’ Sciapi

FUCECCHIO – Successo di misura, ma meritato per il Fucecchio che al Corsini regola 1-0 il Mobilieri Ponsacco in uno scontro diretto in chiave salvezza. Primo quarto d’ora in favore degli ospiti, pericolosi con un colpo di testa dell’ex Andreotti sventato dal giovane portiere Rocchi, poi cresce il Fucecchio e solo due prodezze di Lampignano su Mariani e Sciapi negano il vantaggio ai bianconeri. In avvio di ripresa, sugli sviluppi di un corner di Mariani proprio Sciapi incorna bene di testa e sblocca il risultato per il Fucecchio, che poi è bravo a controllare la reazione ospite.

Si.Ci.