DAL CAMPO. De Sciglio si candida per una maglia

Oggi alle 17 e domani alle 10 al sussidiario l’Empoli sosterrà le ultime due sedute di preparazione alla sfida casalinga di sabato alle 18 con la Juve. Entrambi gli allenamenti saranno a porte chiuse, con mister D’Aversa che avrà finalmente tutti a disposizione. Dopo i rientri dei nazionali Ismajli, Sazonov e Goglichidze, già a lavoro con il gruppo ieri pomeriggio, oggi sarà la volta anche di Cacace. Per il resto mister D’Aversa ha continuato a lavorare sui dettami di questo inizio di stagione, ossia tanta intensità e ripartenze veloci una volta riconquistata la palla, ma con un occhio anche alla gestione della sfera in fase di possesso. Tra oggi e domani verranno provate quelle situazioni che lo staff ha individuato come potenziali punti deboli della Juve, per provare poi a sfruttarli in partita. L’11 iniziale non dovrebbe scostarsi molto da quello visto finora. Oltre al forfait di Fazzini (Esposito favorito per sostituirlo) l’altra novità potrebbe essere il terzo centrale difensivo con De Sciglio al fianco di Ismajli e Viti.