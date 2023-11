Dal campo. Domani la ripresa. Ancora out Baldanzi. Otto con le Nazionali

Dopo l’entusiasmante vittoria contro il Napoli, l’Empoli di Andreazzoli si prepara a ritornare al lavoro in vista della prossima e importante sfida contro il Sassuolo in programma domenica 26 gennaio alle 15 al Castellani-Computer Gross Arena. Questa mattina gli azzurri riposeranno e riprenderanno la preparazione a partire da domani. Oltre ai calciatori convocati in Nazionale mancheranno, almeno inizialmente, sia Baldanzi alle prese con il problema alla caviglia, sia Walukiewicz di cui andranno valutate le condizioni.

Gli azzurri che non potranno restare alla corte di Andreazzoli ma che saranno invece impegnati con le rispettive Nazionali sono ben otto: Etrit Berisha, Ardian Ismajli, Liberato Cacace, Razvan Marin, Jacopo Fazzini, Gabriele Guarino, Stiven Shpendi e Lovro Stubljar. Nei prossimi giorni sarà molto imortante lavorare non solo a livello fisico ma anche a livello mentale, cercando di evitare un ’debacle 2.0’ come avvenuto dopo la vittoria contro la Fiorentina. Il successo di Napoli ha riportato alla luce quelle certezze che contro Atalanta e Frosinone erano venute a mancare. Abbassare la guardia ora però potrebbe vanificare quanto di buono fatto nell’ultima uscita, concentrazione e attenzione ai dettagli faranno la differenza in virtù dei prosssimi impegni.