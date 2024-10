DAL CAMPO. Domani la ripresa. Zurko e Maleh puntano il Napoli

Al rientro da Roma dopo la trasferta di domenica contro la Lazio, che è coincisa con la prima sconfitta stagionale, Roberto D’Aversa ha concesso due giorni di riposo alla squadra che tornerà quindi ad allenarsi domani pomeriggio. Gli azzurri saranno in campo al centro sportivo di Petroio a Vinci a causa delle consuete operazioni di semina annuale che in questo periodo vengono fatte al Sussidiario del Carlo Castellani Computer Gross Arena. Poi capitan Grassi e compagni saranno impegnati in altrettante sedute mattutine fino a sabato prossimo. Dopo la domenica libera, poi, da lunedì inizierà il normale programma di avvicinamento alla prossima giornata di campionato, che vedrà l’Empoli scendere in campo domenica 20 ottobre alle 12.30 in casa contro il Napoli. Questa sarà una settimana di lavoro a ranghi ridotti perché, oltre ai lungo degenti Perisan, Ebuehi e Sazonov, non ci saranno nemmeno gli 8 convocati nelle rispettive Nazionali: Ismajli, Viti, Goglichidze, Tosto, Cacace, Fazzini, Ekong e Konaté. Saranno però giorni importanti per il pieno recupero di Zurkowski e Maleh. Entrambi hanno infatti nel mirino la sfida contro i partenopei per tornare quanto meno in panchina. Il polacco ha ormai concluso il periodo di riabilitazione dopo l’operazione alla caviglia, mentre il compagno marocchino potrà smaltire del tutto la ricaduta del risentimento muscolare accusata alla vigilia del derby con la Fiorentina dopo il problema avuto prima della gara con il Cagliari.