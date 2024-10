DAL CAMPO. Dubbio Viti in difesa. È pronto De Sciglio. Anjorin favorito per la mediana

Diversi i dubbi di formazione, legati più che altro all’infermeria, che accompagnano la vigilia dell’Empoli in vista della sfida di domani contro il Napoli. Il primo è in difesa dove davanti a Vasquez, confermatissimo tra i pali, potrebbe non esserci Viti. Il difensore è alle prese con un problema alla schiena e sarà valutato fin da ultimo. Non dovesse farcela probabile esordio dal primo minuto per De Sciglio (in vantaggio su Cacace e i giovani Tosto e Marianucci). Nessun dubbio sulle corsie laterali dove agiranno i soliti Gyasi e Pezzella, mentre al centro la sensazione è che si vada verso un 3-5-2 con un ballottaggio quindi fra Henderson e Fazzini per affiancare Grassi e Anjorin. Il centrocampista inglese dovrebbe infatti andare verso la terza titolarità di fila, mentre resta in dubbio Maleh con Zurkowski che invece si avvia alla sua prima convocazione stagionale. Se D’Aversa sceglierà una linea mediana a cinque è possibile che davanti rivedremo la coppia dei golden boy Esposito-Colombo. I due sono infatti favoriti su Solbakken e Pellegri, mentre Ekong resta una valida alternativa a partita in corso. Per Esposito, campano di Castellamare di Stabia, sarebbe il primo confronto contro le proprie origini a livello senior mentre Colombo ha affrontato 3 volte i partenopei senza mai perdere, una vittoria e due pareggi segnando anche un gol proprio in uno di questi ultimi: l’1-1 con il Lecce del 31 agosto 2022.