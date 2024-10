DAL CAMPO. Due ipotesi tattiche. Le prove di D’Aversa

Altre due giornate libere concesse da D’Aversa oggi e domani con l’Empoli che tornerà quindi ad allenarsi nella mattina di martedì prossimo sempre al Centro Sportivo di Petroio a Vinci. Quella di ieri è stata infatti l’ultima seduta settimanale per gli azzurri che viste le tante assenze tra nazionali e infortunati (sempre ai box Perisan, Ebuehi, Sazonov e Viti mentre hanno continuato a lavorare a parte Maleh, Zurkowski e Belardinelli) l’allenatore azzurro ha sfruttato soprattutto per lavorare sulla condizione fisica di chi era più indietro. Dal punto di vista tattico, invece, sono proseguite le esercitazioni sia per il 3-4-2-1 che per il 3-5-2. Da martedì, però, in attesa poi del rientro anche dei nazionali si inizierà a preparare la sfida di domenica prossima alle 12.30 al Castellani-Computer Gross Arena contro il Napoli.