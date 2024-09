DAL CAMPO. Fazzini e Maleh verso il recupero

Questa mattina e domani sempre alle 10 al sussidiario l’Empoli svolgerà gli ultimi due allenamenti, a porte chiuse, in vista del derby di domenica alle 18 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena contro la Fiorentina. Intanto ieri sono arrivate buone notizie per quanto riguarda Fazzini e Maleh. Entrambi infatti hanno svolto parte del lavoro con il gruppo e il loro rientro contro i viola si fa sempre più probabile. Il fatto che possano tornare a disposizione non comporta però che partano dall’inizio. È molto probabile, infatti, che D’Aversa si affidi ai soliti undici che sono scesi in campo a Cagliari, con la conferma di Anjorin in mezzo al campo. L’inglese è infatti quell’elemento che può trasformare il 3-4-2-1 di partenza in un 3-5-2 qualora sorga la necessità di una mediana più robusta. Perfettamente riuscito intanto l’intervento a cui si è sottoposto Saba Sazonov per la ricostruzione del legamento crociato anteriore destro.