Dal campo. Fazzini è pronto a tornare titolare

Prosegue spedita la preparazione dell’Empoli in vista della trasferta romana di domenica prossima contro la Lazio. Anche ieri infatti gli azzurri si sono allenati con la consueta intensità e abnegazione e continueranno a farlo fino a sabato sempre alle 10 al sussidiario. D’Aversa insiste su quei dettami tattici che finora hanno fatto le fortune degli azzurri: pressione feroce, riconquista della palla e immediate verticalizzazioni. Per quanto riguarda l’infermeria, a parte Perisan, Ebuehi e Sazonov ancora ai box, il resto sta migliorando giorno dopo giorno. Fazzini sembra pronto per riprendersi un posto da titolare e contro la Lazio potrebbe andare in ballottaggio con Anjorin – ottimo però l’inglese nelle ultime due gare – o Esposito. Lo stesso Maleh, che prima del derby aveva accusato una ricaduta del problema muscolare subito prima di scendere in campo a Cagliari, sta bene e all’Olimpico potrebbe tornare utile. Inoltre Zurkowski sembra ormai prossimo al rientro, possibile dopo la sosta. Sale pure la condizione di De Sciglio che si candida per una maglia da titolare nel terzetto di difesa, anche se rinunciare a Goglichidze in questo momento è dura.