DAL CAMPO. Fazzini squalificato. Marin e Grassi verso il forfait. È allarme in mezzo

Alla vigilia della gara contro il Bologna permangono ancora dei dubbi sui possibili recuperi di Marin e Grassi. Il primo si era infortunato in occasione dell’ultima seduta prima della gara contro il Milan a causa di un colpo al costato, il secondo invece è reduce da un problema muscolare accusato nel derby dello scorso febbraio contro la Fiorentina. Due infortuni che si sommano all’assenza per squalifica di Fazzini: contro il Milan era diffidato e il giallo preso non gli permetterà di prendere parte alla gara contro i felsinei, una vera e propria emergenza a centrocampo quella che si è venuta a creare. Per sostituire i due possibili forfait Davide Nicola potrà contare su Kovalenko, Zurkowskki, Bastoni e Maleh, con quest’ultimo che è l’unico sicuro del posto. Il marocchino è ormai un punto fermo del centrocampo azzurro e anche contro il Milan è stato uno dei migliori grazie alla sua grinta e al suo carattere. Anche Ismajli, che si è infortunato in occasione dell’azione che ha portato al gol del definitivo 1-0 del Milan, sicuramente non sarà convocato. Al suo posto è pronto a giocare titolare Bereszynski, il terzino polacco è subentrato contro i rossoneri dimostrando esperienza e sicurezza difensiva.